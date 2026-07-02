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Wimbledon, oggi Cobolli-Duckworth al secondo turno – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il tennista azzurro sfida l’australiano James Duckworth – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Londra. All’esordio il romano ha sconfitto in 4 set l’argentino Mariano Navone, mentre Duckworth ha avuto la megli sull’olandese Tallon Griekspoor. 

Dove vedere il match? Cobolli-Duckworth sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW.
 

 

I due tennisti si sono sfidati due precedenti, il primo vinto da Cobolli al primo turno dello Us Open 2024 e il secondo dall’australiano ad Almaty l’anno scordo in due set nei quarti di finale. 

 

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