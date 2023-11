Napoli-Empoli 0-1, Garcia rischia esonero: nuovo allenatore? I nomi

(Adnkronos) –

Rudi Garcia al capolinea? La sconfitta casalinga con l'Empoli rischia di costare il posto all'allenatore del Napoli: mentre decolla l'hashtag #GarciaOut su X, l'esonero – con il campionato fermo 2 settimane con la sosta per le Nazionali – diventa un'opzione concreta. Toccherà al presidente Aurelio De Laurentiis sciogliere i dubbi e trovare una soluzione. La rosa dei papabili sostituti è ricca e comprende soluzioni di ogni tipo: dal traghettatore per 6 mesi al big che potrebbe diventare il volto di un nuovo ciclo. Il Napoli, un mese fa, secondo news e rumors di mercato ha sondato Antonio Conte, che avrebbe cortesemente declinato l'offerta: niente incarichi a stagione in corso. Difficile abbia cambiato idea nel giro di poche settimane. Ai box è fermo Igor Tudor, che in estate ha lasciato il Marsiglia ed è stato accostato alla Juventus. Il croato sarebbe un nome estremamente credibile per avviare un nuovo progetto. Un sogno, o quasi, il nome di Zinedine Zidane. Il tecnico francese, dopo il divorzio dal Real Madrid, attende l'opportunità giusta per tornare in pista: voleva la panchina della Francia, ma la chance non si è concretizzata. Il ventaglio delle soluzioni comprende anche ipotesi forse meno affascinanti. Il nome di Fabio Cannavaro potrebbe entrare in ballo in una stagione che in campionato appare già compromessa: serve un 'manico' in grado di ricompattare l'ambiente per evitare che la squadra scivoli fuori dalla zona Champions League in campionato. C'è tempo poi per puntare ad una campagna europea di livello, con gli ottavi di Champions ampiamente alla portata e con la possibilità di dare tutto in primavera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

