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Quad precipita sul monte Saccarello, 3 morti nei pressi del rifugio ‘La Terza’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Tre persone sarebbero morte a seguito di un incidente con un quad avvenuto sul monte Saccarello, area del comune di Triora, nei pressi del rifugio ‘La Terza’, in provincia di Imperia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia, con 2 squadre a terra e un elicottero. Sono presenti anche i carabinieri e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.  

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