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Olanda-Giappone: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per l’Olanda. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale orange affronta il Giappone – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo F, completato da Svezia e Tunisia, della rassegna iridata che si svolge in Stati Uniti, Messico e Canada, e che ha già regalato gol ed emozioni, con qualche sorpresa, nelle sue prime partite. 

 

La sfida tra Olanda e Giappone è in programma oggi, domenica 14 giugno, alle ore 22. Ecco le probabili formazioni: 

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay. Ct. Koeman. 

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda. Ct. Moriyasu 

 

Olanda-Giappone sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sui canali Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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