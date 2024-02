WhatsApp down, problemi per messaggi oggi: cosa succede

(Adnkronos) – Whatsapp down, problemi per l'app di messaggistica in Italia. Dalle 13, boom di segnalazioni sul sito downdetector.it, che monitora le anomalie sulla rete. Il grafico relativo a Whatsapp mostra un'impennata di segnalazioni di problemi, in corrispondenza probabilmente con l'aumento delle segnalazioni relative alla rete Vodafone. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)