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Volo Dubai-Tel Aviv, passeggeri in festa dopo attacco sventato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) – I passeggeri sono salvi e a bordo del volo Dubai-Tel Aviv è festa. Un video diffuso sui social mostra la gioia degli oltre 170 passeggeri del volo FlyDubai, diretto in Israele.  

 

A bordo del volo è andata in scena una violenta colluttazione, il copilota – secondo le ricostruzioni – ha ferito a coltellate il pilota: l’aggressore, come ha affermato anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, avrebbe voluto far schiantare l’aereo. L’intervento dei passeggeri, che hanno bloccato il copilota, ha consentito di evitare un epilogo drammatico. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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