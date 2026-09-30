Ferrara, entra armato nel liceo e tenta di colpire un 15enne: arrestato

(Adnkronos) –

Si è introdotto nei bagni di un liceo e ha tentato di accoltellare uno studente di 15 anni che ha reagito, costringendolo alla fuga. È accaduto nella mattina di oggi, mercoledì 30 settembre, a Ferrara. Nel primo pomeriggio i carabinieri della locale stazione hanno identificato e arrestato un uomo del posto, disoccupato, ritenuto il presunto autore della tentata aggressione. I fatti si sono verificati intorno alle 10.15 al liceo ‘Ariosto’ di Ferrara. L’aggressore ha cercato di colpire il ragazzo con un coltello di grandi dimensioni, ma il quindicenne ha reagito ed è riuscito ad allontanarlo prima che potesse ferirlo. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno recuperato e sequestrato l’arma, raccogliendo anche le prime testimonianze.

Nel corso delle immediate ricerche, svolte anche con la collaborazione dei familiari dell’uomo, i militari della compagnia di Ferrara lo hanno individuato e perquisito. Addosso gli hanno trovato il fodero dell’arma, compatibile con il coltello utilizzato, e gli indumenti che indossava al momento dell’aggressione. Da qui l’arresto.

L’uomo è stato portato negli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Ferrara, dove è stato interrogato dal pm di turno della procura estense. Al termine degli accertamenti è stato posto agli arresti in una struttura sanitaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Il quindicenne, che durante la colluttazione ha riportato lievi lesioni, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona per le cure del caso ed è stato subito dimesso. Le indagini, che al momento hanno escluso qualsiasi rapporto di conoscenza tra vittima e indagato, proseguono per chiarire compiutamente contorni e motivi della vicenda.

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