Verona-Sassuolo 1-0, Swiderski decide la salvezza

(Adnkronos) – Il Verona si aggiudica 1-0 al Bentegodi lo scontro salvezza contro il Sassuolo. Ai neroverdi non è giovato neanche il cambio di allenatore con l'arrivo di Davide Ballardini. All'Hellas è bastato un gol di Swiderski al 79' per conquistare i tre punti e salire a 23 punti, agganciando il Frosinone, in quart'ultima posizione. La squadra di Baroni non vinceva dal 13 gennaio in casa contro l'Empoli, mentre cade ancora il Sassuolo questa volta con una diretta concorrente e resta a 20 punti, penultima con il Cagliari. E' stata comunque una partita combattuta e rimasta sul filo fino alla fine. Nel primo tempo protagonisti i due portieri, con Montipò bravo su Thorstvedt e Consigli perfetto sulla doppia occasione gialloblù di Suslov e Cabal. Consigli bravo anche ad inizio ripresa su Suslov. Poi al 58' tegola per il Sassuolo con l'infortunio al rientrante Berardi che esce in lacrime. La svolta della gara arriva al 79': errore clamoroso, da ultimo uomo, di Henrique, Bonazzoli ne approfitta e serve Swiderski che si invola verso la porta e batte Consigli nonostante calci male e in caduta, per l'1-0. Il Sassuolo prova con un forcing finale a rientrare in partita ma senza fortuna. La corsa per la salvezza si fa sempre più complicata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)