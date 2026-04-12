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Verissimo, domenica 12 aprile: gli ospiti e le interviste di oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 12 aprile, con il secondo appuntamento del weekend. Tra gli ospiti di oggi Claudio Amendola, in attesa del grande ritorno de ‘I Cesaroni’.  

Silvia Toffanin accoglierà, con la sua lunga carriera, Cristiano Malgioglio, tra i super giudici del serale di Amici. 

E ancora, a Verissimo il periodo delicato che sta vivendo Raffaella Fico e la storia di Ibiza Altea, concorrente uscita da Grande Fratello Vip. 

Infine, in studio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, pronta a raccontare la sua verità sul caso della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023. Una vicenda dai contorni complessi che la vede coinvolta anche per essere stata l’amante di Louis Dassilva, attualmente unico indagato per la morte della donna. 

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