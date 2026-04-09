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Ventimiglia, 40enne precipita da una scogliera e muore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Un uomo, di 40 anni, è morto dopo essere precipitato da una scogliera. È successo nel pomeriggio a Ventimiglia, in provincia di Imperia, nel tratto compreso tra baia Benjamin e la spiaggia naturista.  

L’intervento dei soccorsi è scattato intorno alle 15.07, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il personale intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Restano ancora da chiarire le cause della caduta. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

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