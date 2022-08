Velletri, Bruognolo (Lega): Ancora un’aggressione, situazione sicurezza desta preoccupazione

“L’aggressione da parte di un giovane 24enne ai danni di un autista Cotral, rappresenta l’ennesimo episodio di violenza che avviene a Velletri dove la situazione sicurezza desta particolare preoccupazione. In questo caso, per fortuna, i militari hanno fermato subito l’aggressore che aveva schiaffeggiato l’autista fuori servizio e danneggiato il mezzo con il lancio di sassi, però non possiamo sottovalutare il problema. È necessario garantire la sicurezza dei cittadini con azioni di controllo costante del territorio e tutelare i lavoratori del servizio pubblico che spesso sono vittime incolpevoli di episodi come questo. È importante trovare soluzioni efficaci prima che la situazione sfugga definitivamente di mano”. Così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud

