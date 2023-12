Vauro: “Landini molto meglio di Schlein: ecco perché”

(Adnkronos) – ''Landini leader degli elettori di centrosinistra? Penso che sia molto meglio della Schlein perché ha un retroterra politico, sindacale e di difesa dei diritti, anche quelli del lavoro e non solo quelli di genere, che sono importantissimi e non sono scollegati''. Così il vignettista Vauro Senesi all'Adnkronos, commentando quanto emerso da un sondaggio Emg/Adnkronos, realizzato tra il 28 e il 30 novembre dal quale è emerso che per il 48% degli elettori di centrosinistra Maurizio Landini potrebbe essere il possibile leader del partito. ''Landini è anche contro la guerra che per me è una discriminante fondamentale – aggiunge Vauro -, mentre a quanto mi risulta la Schlein è ancora per l'invio alle armi. Conte invece non l'ho mai votato e mai lo voterò perché conosco 25 tipi di Conte. E' un politico che ha tanti colori e tante posizioni, se mi dicessero che esiste un Conte che resta nello stesso modo per venti minuti potrei pure pensarci'', conclude scoppiando in una risata. (di Alisa Toaff) —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

