Fiumicino “Città del vino”: uno slancio verso lo sviluppo del settore enoturistico

Fiumicino, arricchisce l’elenco dei 490 Comuni italiani membri dell’Associazione Nazionale «Città del vino», un ulteriore slancio verso lo sviluppo e la crescita delle attività produttive legate alle risorse del territorio ed al settore enoturistico. Ieri pomeriggio, in aula consiliare, si è tenuta la conferenza stampa per ufficializzare l’ingresso in questa prestigiosa realtà a vocazione vitivinicola. Presenti il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Roberto Severini l’Assessore alle attività produttive, Raffaello Biselli, l’Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca, Stefano Costa ed il Presidente dell’Associazione Nazionale “Città del Vino” Angelo Radica. Ospiti iI Sindaco di Nemi e Vicepresidente dell”Associazione “Città del Vino” del Lazio, Alberto Bertucci ed il Sindaco di Marino, Stefano Cecchi.

“Città del vino” non è solo un brand ma un valore di autenticità. Nel nostro territorio abbiamo una vocazione naturale data dalle bellezze ambientali, archeologiche, storiche ed una spiccata predisposizione per l’economia del blu e del verde. – sottolinea il Sindaco Mario Baccini durante il suo intervento – Le ricchezze enogastronomiche sono una patrimonio importante per la città di Fiumicino ed è tra i progetti dell’amministrazione, ospitare sempre più eventi di rilievo legati, non solo ai prodotti tipici ma in senso più ampio, a tutti quei progetti capaci di offrire cultura e bellezza; vogliamo farlo attraverso una promozione turistica incisiva. L’esperienza con le “Città del Vino” rappresenta un’opportunità, soprattutto per le aziende locali, per incentivare la vendita di beni e servizi connessi alla degustazione e all’accoglienza”. Conclude il Sindaco.

“La responsabilità di un’amministrazione è quella di mettere in evidenza le caratteristiche del territorio e l’unione con le “Città del Vino” sarà un veicolo di comunicazione importante per far conoscere ancora di più le nostre eccellenze. Fiumicino ha due grandi aziende vinicole: la Cantina Castello di Torrimpietra e la Cantina Solis Terre di Tragliatella. La ricchezza, le imprese e la produttività del comune saranno incentivate anche grazie alla collaborazione con l’Associazione che rende la nostra città ancora una volta grande protagonista a livello nazionale ed internazionale”, hanno sottolineato l’Assessore alle Attività produttive, Raffaello Biselli e l’Assessore all’agricoltura, Stefano Costa promotori dell’iniziativa.

“Diamo il benvenuto al Comune di Fiumicino che ha scelto di entrare a far parte della nostra associazione. Un valore aggiunto, perché permette alle amministrazioni locali di avere una maggiore consapevolezza delle buone pratiche da promuovere a favore dello sviluppo dell’enoturismo”. Ha dichiarato il Presidente dell’Associazione “Città del vino”, Angelo Radica. “La nostra associazione, da nord a sud d’Italia, permette una rete collaborativa che aiuta a risolvere concretamente i problemi delle aziende vitivinicole e agricole e a dare loro un supporto ed un indirizzo per condividere progetti e portare avanti battaglie comuni – prosegue – Fiumicino è una realtà in crescita, in grado di sviluppare proposte di livello, in sinergia con le aziende locali, per attrarre sempre più turisti interessati anche ai prodotti vitivinicoli ed ampliare così la tradizione legata alle risorse agricole. Oggi l’enoturismo in Europa pesa 2.5 miliardi di euro e 14 milioni di turisti scelgono percorsi enogastronomici. Unire i prodotti tipici alle bellezze del luogo, è un passo strategico per una città che guarda al futuro”. Conclude il Presidente Radica.

La serata si è conclusa con il terzo degli appuntamenti del progetto sviluppato con la regione Lazio per la promozione del territorio, l’evento “Scrittori da bere”, organizzato dalla Music International Compound. Un incontro dedicato alla letteratura, alla musica ed alla degustazione di vini del territorio presentati dagli stessi produttori. La giornalista, Daniela Brancati, ha intervistato Giuliano Guida Bardi, autore del libro “E a noi?” , testo che è stato spunto di conversazione e riflessioni. Ospite la cantante Francesca Alotta, che ha omaggiato i presenti con una esibizione live di alcuni suoi brani, accompagnata dalla chitarra del musicista Paolo Rainaldi.