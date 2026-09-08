Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Us Open, Sabalenka batte Noskova in tre set e vola in semifinale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka non sbaglia e vola in semifinale agli Us Open 2026 oggi, martedì 8 settembre. La tennista bielorussa, numero due del ranking Wta, batte in tre set Linda Noskova nei quarti di finale dello Slam americano. 

Sabalenka, campionessa in carica a New York, risolve la pratica con il punteggio di 7-3 3-6 7-6 al termine di un match combattuto fino alla fine. Sotto di un break nell’ultimo parziale, la bielorussa riesce a recuperare e ad agguantare la semifinale al super tie-break: ora affronterà la vincente del quarto tra Pegula e Navarro, tornando in campo venerdì 11 settembre.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma: esce dall’ospedale e viene investito da bus su via del Mare, muore 21enne

12 Gennaio 2023

Vicenza, due morti in ospedale. La Regione: “Non è influenza suina”

9 Gennaio 2024

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 21 novembre 2023

21 Novembre 2023

Latina, dal 18 al 22 ottobre la 19ª edizione dell’International Circus Festival of Italy

17 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno