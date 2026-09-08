Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mancato tesseramento Figc di Malagò, procura Coni respinge richiesta archiviazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Procura generale dello Sport guidata da Ugo Taucer ha respinto, a quanto apprende l’Adnkronos, la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Chinè, sull’indagine in merito al mancato tesseramento del presidente, Giovanni Malagò. 

Taucer ha inviato una relazione a Chinè e per conoscenza al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, comunicando la decisione, ma nella relazione Taucer chiede chiarimenti e altre argomentazioni. Chinè, a quanto si apprende in ambienti della Figc, fornirà ulteriori elementi chiarificatori e altre deduzioni in merito alla linea che l’ha portato a chiedere l’archiviazione. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Girmay vince la 12a tappa al Tour, Pogacar resta in giallo

11 Luglio 2024

Auto, Lamberts: “Spetta ai legislatori decidere cosa fare per la competitività europea”

17 Giugno 2026

Agroalimentare, Zaganelli: “Ancora una volta da Ismea istruttorie in tempi record”

23 Dicembre 2023

Estate Pometina 2018, visite guidate alla scoperta del territorio con Latium Vetus

26 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno