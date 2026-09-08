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Champions League, oggi Real Madrid-Inter – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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(Adnkronos) – L’Inter fa il suo esordio in Champions League. Oggi, martedì 8 settembre, i nerazzurri sfidano il Real Madrid al Santiago Bernabeu nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Chivu arriva al big match dopo la vittoria in rimonta contro il Napoli, battuto per 3-2 a San Siro, mentre i Blancos di Mourinho hanno perso contro il Betis Siviglia per 1-0 in trasferta nell’ultimo turno di Liga. Si comincia alle 21.  

Dove vedere Real Madrid-Inter? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La sfida si potrà seguire anche in streaming su Sky Go e su NOW. 

Nella seconda giornata di Champions, l’Inter ospiterà il Club Brugge a San Siro il 13 ottobre alle 21. Il giorno dopo, il 14 ottobre, il Real sarà impegnato in trasferta contro la Roma alle 21.  

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