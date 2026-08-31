Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

US Open, oggi Alcaraz-Safiullin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open 2026. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista spagnolo affronta il russo Roman Safiullin – in diretta tv e in streaming, anche in chiaro – nel primo turno dell’ultimo Slam della stagione, che lo scorso anno era stato vinto proprio dal tennista spagnolo, capace di battere Jannik Sinner nella finale di New York. 

Alcaraz tornerà a giocare sul cemento statunitense, rientrando in campo dopo quattro mesi per il problema al polso rimediato a Barcellona, e che lo ha costretto a saltare sia Roland Garros che Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto della classifica Atp. 

 

La sfida tra Alcaraz e Safiullin è in programma oggi, lunedì 31 agosto, non prima delle 19 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull’1-1. 

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Real Madrid, Florentino Perez confermato presidente fino al 2030, Mourinho in panchina la prima mossa

8 Giugno 2026

Schianto mortale a Cagliari, sparito il ragazzo che guidava l’auto: era senza patente

12 Novembre 2023

Ius Scholae, Malan “Spunti interessanti, se ne può discutere”

7 Ottobre 2024

Eurispes, 72,1% docenti elementari e medie favorevole a più spazio materie Stem

8 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno