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Serie A, oggi Lecce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 31 agosto, i giallorossi affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, che dal mercato ha appena accolto Balerdi in difesa e De Roon a centrocampo, arriva dalla netta vittoria contro la Fiorentina all’esordio, battuta per 4-0 all’Olimpico con tripletta di Malen, su triplo assist di Dybala, e poker firmato Pisilli.  

 

La sfida tra Lecce e Roma è in programma oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni: 

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Gorter, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Geubbels, N’dri. All. Di Francesco. 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini 

 

Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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