Mondiali 2026, Argentina lascia fuori da stadi padri che non pagano mantenimento figli

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Decisione senza precedenti in Argentina, dove il governo ha comunicato alle autorità statunitensi una lista di circa 13mila padri che non avrebbero versato gli assegni di mantenimento per i figli, con l’obiettivo di impedirne l’accesso agli stadi durante il Mondiale di calcio. La misura rientra nel programma di sicurezza nazionale ‘Tribuna Segura’, già attivo negli stadi argentini, e punta a rafforzare i controlli su chi, pur frequentando eventi calcistici, non adempie agli obblighi economici verso i minori. “Chi non provvede ai propri figli non potrà entrare negli stadi”, ha dichiarato il sindaco di Buenos Aires Jorge Macri.

Secondo quanto riportato da La Nación, le autorità di Buenos Aires hanno trasmesso la lista alle forze dell’ordine statunitensi nell’ambito della cooperazione prima del torneo. Il provvedimento prevede che le persone inserite nella banca dati dei morosi possano essere identificate ai controlli d’ingresso negli impianti e quindi escluse dagli eventi sportivi. La ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, aveva già rilanciato nei mesi scorsi il messaggio “chi non mantiene i propri figli, fuori dagli stadi”.

La misura, già applicata a livello nazionale dallo scorso marzo negli stadi argentini, ha portato all’individuazione di 162 tifosi inadempienti durante i controlli di accesso agli impianti. Per il Mondiale, tuttavia, le circa 13mila persone coinvolte avrebbero ancora la possibilità di regolarizzare la propria posizione per evitare il divieto di accesso alle partite, a partire dall’esordio dell’Albiceleste contro l’Algeria previsto per stanotte alle 3 italiane.

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