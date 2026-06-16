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Mondiali 2026, la Tunisia licenzia il ct Lamouchi: al suo posto Renard

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prima vittima in panchina ai Mondiali di calcio 2026: l’allenatore della nazionale tunisina, Sabri Lamouchi, è stato infatti esonerato la scorsa notte e sarà sostituito per il resto del torneo da un altro allenatore francese, Hervé Renard. La decisione segue la pesante sconfitta per 5-1 subita domenica dalle ‘Aquile di Cartagine’ contro la Svezia nella partita d’esordio del torneo. “Il presidente della Federazione calcistica tunisina, Moez Nassari, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo ufficiale con l’allenatore francese Hervé Renard affinché assuma la guida della nazionale di calcio fino alla fine dei Mondiali del 2026”, ha comunicato la tv pubblica tunisina. Renard arriverà a Monterrey oggi dove dirigerà il primo allenamento con la squadra, che si trova in ritiro in Messico. Per quanto riguarda Sabri Lamouchi, che era alla guida della nazionale da gennaio, “è stata concordata di comune accordo la risoluzione del suo contratto”, ha aggiunto la tv.  

Il 54enne ex nazionale francese di origini tunisine non è peraltro il primo allenatore nella storia ad essere esonerato durante un Mondiale. Henryk Kasperczak, anch’egli ct della Tunisia, fu licenziato nel 1998 dopo due sconfitte nella fase a gironi. Il Mondiale disputato in Francia quell’anno mieté altre due vittime in corso d’opera: Cha Bum-kun (Corea del Sud) e il brasiliano Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudita). 

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