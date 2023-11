Urso: “Il governo crede alla funzione significativa dei manager, orgoglio made in Italy”

(Adnkronos) – "Il governo crede nella funzione sempre più significativa dei nostri manager, che sono orgoglio del made in Italy nel mondo e che possono contribuire a una gestione più competitiva per le nostre imprese, soprattutto in questo momento così importante di riconfigurazione delle catene di valore a livello globale". A dirlo Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell'assemblea annuale Federmanager in corso a Roma. "Quello di Federmanager e dei manager è un ruolo importante, sempre più importante, alla luce anche delle grandi sfide che le imprese devono affrontare nella duplice transizione tecnologica e green, che presuppone le competenze necessarie. E i manager possono fornire queste competenze, insieme a quelle che il governo deve meglio organizzare, perchè, a fronte della crescita dell'occupazione molto forte che ha toccato il record storico, ci sono ancora tante domande delle imprese che restano inevase per l'assenza di competenze nel mercato del lavoro italiano". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...