Cinghiate e schiaffi al figlio disabile di 11 anni, arrestato

(Adnkronos) – Cinghiate, schiaffi e insulti al figlio disabile di 11 anni, il padre è stato arrestato a Sassari. La Squadra mobile, su indicazione della Procura della Repubblica, è riuscita a incastrarlo grazie a intercettazioni ambientali video e audio che hanno permesso, grazie alle procedure introdotte dal Codice rosso, l'arresto dell'uomo in flagranza differita. I familiari non raccontavano nulla all'esterno, ma gli agenti hanno scoperto che il padre ogni giorno picchiava e minacciava di morte il figlio undicenne con problemi di disabilità. Dopo l'intervento della Squadra mobile l'uomo è stato portato nel carcere sassarese di Bancali mentre il Tribunale dei minorenni ha disposto il trasferimento del bambino in una struttura specializzata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

