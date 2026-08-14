Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Undici cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – Undici cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro operativo nazionale della Guardia Costiera italiana, da parte di un velivolo impiegato da una Organizzazione non governativa. Della segnalazione, fanno sapere dalla Guardia Costiera, è stata data prontamente notizia all’autorità competente per il coordinamento del soccorso in mare in quell’area.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Attivisti italiani in Cisgiordania allontanati da Idf, fonti: “Stanno bene, evacuati in altro villaggio”

14 Agosto 2026

Dipendenti pubblici, ecco come saranno valutati: la misura è il merito

30 Novembre 2023

Zelensky dopo incontro con Trump “discussa la produzione di patriot”

28 Luglio 2026

Pordenone, scontro tra tir e ambulanza: 3 morti

2 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno