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Fisco, Salvini “Con la Lega al Governo non ci sarà nessuna patrimoniale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “La patrimoniale non ha alcun senso, finchè la Lega sarà al Governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l’altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse”. Così a Marina di Pietrasanta Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, agli “Incontri al Caffè” della Versiliana Festival.
Il tetto della flat tax per artigiani, professionisti e partite Iva “vorrei che arrivasse a 100.000 euro”, ha spiegato il vicepremier.
“C’è un piccolo problema: la direttiva europea sull’Iva impedisce di arrivare a 100.000 euro, non chiedetemi perchè, e dice che la flat tax può arrivare 85.000 euro – ha aggiunto -. Se andassimo a 100.000 incorreremmo in una sanzione dell’Europa. Al rientro dalle vacanze al tavolo del centrodestra di farsene una ragione della direttiva europea e di chiedere di alzare a 100.000 euro il tetto per semplificare la vita a 2 milioni di partite Iva in Italia”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
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