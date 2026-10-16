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Yemen, tv “Esplosioni ad Aden, aeroporto sotto attacco di missili Houthi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Si sono registrate esplosioni ad Aden, nel sud dello Yemen. Lo ha riferito la televisione saudita Al-Arabiya. Sotto attacco ci sarebbe l’aeroporto internazionale di Aden che, secondo altri media locali, sarebbe stato attaccato da tre missili lanciati dagli Houthi. 

Il ministero dell’Informazione yemenita ha confermato che gli attacchi condotti dagli Houthi hanno preso di mira la zona dell’aeroporto internazionale di Aden, vicino alla base militare di Badr utilizzata dalle forze armate saudite. Contro lo scalo sono stati lanciati tre missili balistici, spiega. 

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