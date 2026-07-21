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Udine, si tuffa nel Tagliamento e non riemerge: ricerche in corso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Su richiesta dei carabinieri, che hanno ricevuto una segnalazione da un passante che ha riferito di aver visto un giovane tuffarsi dal ponte sul fiume Tagliamento, tra Latisana e San Michele al Tagliamento, senza però vederlo riemergere, dalle 18.30 di stasera i vigili del fuoco di Udine e Venezia stanno battendo tutta l’area circostante il luogo della segnalazione alla ricerca del ragazzo.  

Al momento sono impegnate squadre di Latisana, Lignano e della sede centrale di Udine che stanno operando sul letto del fiume con tre imbarcazioni, soccorritori acquatici e squadre di ricerca a terra. Venezia ha mandato una squadra da Portogruaro e l’elicottero Drago 149 che sta sorvolando il corso d’acqua con a bordo due sommozzatori. Contestualmente i carabinieri stanno verificando la segnalazione e cercano altri testimoni che abbiano assistito al fatto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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