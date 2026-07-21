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Cina, cresce traffico aereo passeggeri internazionale, in un anno +5,7%

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Luglio 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le compagnie aeree cinesi operano rotte aeree internazionali di linea per il trasporto passeggeri, collegando 177 città in 80 Paesi di cinque continenti. E’ quanto ha affermato Han Jun, vice direttore dell’Amministrazione cinese dell’aviazione civile.

Han ha presentato i dati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi, aggiungendo che le compagnie aeree cinesi operano attualmente oltre 1.000 rotte internazionali di linea nel complesso. Nella prima metà dell’anno, i viaggi dei passeggeri sulle rotte aeree internazionali hanno superato i 40 milioni, con un aumento del 5,7% su base annua.

Un’altra novità riguarda il C919, l’aereo per il trasporto passeggeri di grandi dimensioni sviluppato autonomamente dalla Cina, che si prepara al debutto internazionale. Air China ha recentemente annunciato che il C919 entrerà in servizio sulla rotta Pechino-Ulan Bator a partire dal 12 agosto.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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