Udine, donna uccisa a coltellate: fermato il marito

(Adnkronos) – Femminicidio oggi, sabato 29 agosto, nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, al culmine di una violenta lite familiare. E’ successo intorno alle 17. La discussione tra marito e moglie, di nazionalità cinese, è degenerata, e l’uomo, come riporta il Messaggero Veneto, ha accoltellato la donna alla gola, uccidendola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il marito, titolare di un’attività di tappezzeria.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)