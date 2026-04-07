Bancali usati e nuovi
Montecarlo, oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo. Oggi, martedì 7 aprile, il tennista azzurro affronta lo spagnolo Bautista Agut nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Si comincia alle 11. 

Dove vedere Berrettini-Bautista Agut? Le partite dell’azzurro al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

 

Il match di Berrettini apre una mattinata a tinte azzurre sul Court Ranier III. Dopo di lui toccherà a Jannik Sinner, contro il francese Humbert.  

Pallexnet Roller e Pallet
