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Ucraina, Zelensky “A Zaporizhzhia raid russo con missili nordcoreani”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
1 minuto di lettura

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Dalla scorsa notte sono in corso le operazioni di soccorso per far fronte alle conseguenze dell’attacco russo a Zaporizhzhia. La città è stata colpita da missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. Si è trattato di un attacco brutale, calcolato per infliggere il massimo danno, in particolare alle infrastrutture civili. Purtroppo, al momento, si contano sei morti e diciannove feriti in città. I soccorritori stanno continuando a spegnere un incendio in uno dei luoghi colpiti”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social. “A Kiev, un attacco missilistico ha danneggiato un ospedale per malattie infettive e alcune attività commerciali. Gli attacchi con i droni continuano praticamente ogni giorno. A Kherson e Kharkiv, le sottostazioni elettriche sono state colpite durante la notte, causando interruzioni di corrente. Tutti i servizi stanno lavorando per ripristinare l’energia elettrica alle famiglie. Anche le regioni di Donetsk, Dnipro e Mykolaiv sono state colpite. Oltre ai missili, contro l’Ucraina sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali a reazione, chiamati ‘Shahed’”.
“Ogni passo che la Russia compie – l’aumento della produzione di missili balistici, l’importazione di equipaggiamenti nordcoreani, la preparazione alla mobilitazione – dimostra che Mosca non si sta preparando alla pace, ma all’escalation. E il mondo deve reagire ora, non bisogna aspettare. Maggiori pressioni sanzionatorie, in particolare sulle imprese che alimentano la guerra della Russia, maggiore assistenza in materia di difesa aerea per l’Ucraina: tutto ciò è necessario per dare una possibilità alla pace”, conclude Zelensky.
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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