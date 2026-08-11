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Ebola, oltre 2mila morti in Congo: epidemia potrebbe superare record 2018-2020

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Non si arresta l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Finora sono morte 2.011 persone su 4.381 casi confermati, secondo l’ultimo bilancio pubblicato dalle autorità congolesi. Il bilancio avvicina l’attuale epidemia, dichiarata a maggio dalle autorità e che si sta diffondendo nelle regioni orientali e nord-orientali afflitte da conflitti, a quella del 2018-2020, la più letale finora nella Repubblica Democratica del Congo, con quasi 2.300 morti su 3.500 malati registrati. 

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