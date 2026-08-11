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Colombia, si aggrava il bilancio del terremoto, oltre 130 vittime e 570 feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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BOGOTA’ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Almeno 132 persone sono morte e oltre 570 sono rimaste ferite dopo uno dei terremoti più forti degli ultimi anni che ha colpito la Colombia. E’ probabile che il bilancio delle vittime aumenti, poichè si teme che altre persone siano intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati. Il sisma di magnitudo 7.4 si è verificato alle 07:34 di ieri (ora locale) a una profondità di 103 km nella provincia di Chocò, secondo quanto riportato dal servizio geologico del Paese. E’ stato avvertito in un’area vastissima, che si estende per centinaia di chilometri nella Colombia occidentale. Molti dei decessi si sono concentrati nella città di Pereira, ma anche le città circostanti e la regione della Valle del Cauca sono state duramente colpite. L’epicentro del terremoto si trovava vicino al villaggio di San Josè del Palmar, nella provincia di Chocò, ma il sindaco locale, Leòn Fabio Marìn Moncada, ha fatto sapere che miracolosamente non ci sono stati nè morti nè feriti, nonostante le strade di accesso e di uscita siano state danneggiate.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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