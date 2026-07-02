Stati Uniti-Bosnia, fa tutto Balogun: gol annullato, gol buono e espulsione

(Adnkronos) –

Un gol segnato, uno annullato, una traversa e un’espulsione. Fa tutto Folarin Balogun nel match che gli Stati Uniti vincono 2-0 contro la Bosnia nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Gli Usa volano agli ottavi e affronteranno il Belgio: nel prossimo incontro, la nazionale a stelle e strisce non potrò schierare l’attaccante del Monaco, espulso al 60′ della sfida con la Bosnia.

Balogun è il protagonista assoluto della gara giocata a San Francisco. Al 30′ va in gol sul suggerimento di McKennie, ma la rete è annullata per fuorigioco. Balogun sblocca il risultato al 44′, andando a segno con un rasoterra mancino dopo un’imbucata centrale e un rimpallo favorevole. Nei minuti di recupero, bis vicinissimo. Torre di Dest che di testa mette al centro un pallone invitante, la punta tocca di destro e centra la traversa.

Al 64′, la partita di Balogun finisce. Contrasto con Muahremovic, che crolla a terra. L’arbitro Claus viene richiamato al Var e davanti al monitor ricostruisce la dinamica dell’episodio. Balogun rifila un pestone all’avversario, colpito duramente alla caviglia destra che si piega in modo innaturale. Per il direttore di gara, nessun dubbio: si tratta di un fallo violento e pericoloso, non importa se sia volontario o meno. Cartellino rosso, espulsione diretta e squalifica che impedirà a Balogun di giocare negli ottavi di finale. Per gli Usa, nessuna chance di presentare ricorso.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)