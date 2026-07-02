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Mondiali, Usa agli ottavi: Bosnia battuta 2-0, ora la sfida con il Belgio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Gi Stati Uniti battono la Bosnia per 2-0 nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e volano agli ottavi. Affronteranno il Belgio per un posto nei quarti. La Nazionale a stelle e strisce tornare le ultime 16 squadre dei Mondiali dopo 24 anni di assenza. La selezione del ct Pochettino centra l’obiettivo con il successo ottenuto a San Francisco in un match caratterizzato da un gol per tempo. Gli Usa passano in vantaggio al 44′. I padroni di casa recuperano il pallone dopo il rinvio della difesa bosniaca, imbucata centrale per Balogun che viene favorito da un rimpallo: rasoterra di sinistro, 1-0. Nel recupero, l’attaccante va vicinissimo al raddoppio: torre di Dest, tocco ravvicinato di destro e palla sulla traversa. 

La gara degli Stati Uniti si complica al 64′, quando Balogun viene espulso con cartellino rosso diretto per un grave fallo su Muharemovic: in un corpo a corpo, l’attaccante rifila un pestone al difensore della Bosnia, l’arbitro viene richiamato al Var e scatta l’espulsione per il gesto. Gli Usa soffrono ma riescono a chiudere i conti all’82’. Tillman pennella una punizione dal limite, palla in rete e 2-0. 

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