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Ucraina, missili della Russia su Kiev nella notte: 9 morti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Nuovo attacco della Russia sull’Ucraina nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Più di dieci esplosioni sono state udite a Kiev, riporta l’inviato sul posto dell’Afp, che ha spiegato come in città siano attivi gli allarmi anti missili. Su Telegram, il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko, ha scritto che “il nemico sta colpendo con missili balistici”. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha esortato la popolazione a rimanere nei rifugi e ha confermato che le difese aeree sono state attivate.  

Il bilancio delle vittime nella Capitale ucraina è di 9 morti e 46 feriti, tra cui 5 bambini. Una decima persona è stata invece uccisa a Bucha, nel nord-ovest dell’Ucraina. Il numero, spiegano però le autorità locali, è destinato a salire a causa dell’elevato numero di missili che ha colpito la capitale. 

“E’ tipico di Putin: subito dopo il Giorno dell’Indipendenza americana e prima del vertice Nato ad Ankara. La Russia vuole portare più male e uccidere persone”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Facebook. 

E’ il secondo attacco in pochi giorni sulla città di Kiev in una settimana caratterizzata da un’intensificazione degli attacchi sia da parte della Russia che da parte dell’Ucraina. Sempre oggi, un attacco sferrato dalle forze ucraine su alcuni impianti ha interrotto la fornitura di corrente elettrica a Sebastopoli, in Crimea. Il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, su Telegram: “A seguito di un attacco nemico alle infrastrutture energetiche vicino a Sebastopoli, la nostra città è stata temporaneamente lasciata senza elettricità”. 

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