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Messico-Inghilterra 2-3, Henderson cade dopo il match: infortunio al polso e corsa in ospedale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Un grave infortunio dopo la fine della partita, durante i festeggiamenti. L’Inghilterra deve fare i conti con il k.o. di Jordan Henderson, in barella alla fine del match vinto 3-2 contro il Messico allo Stadio Azteca di Città del Messico. Il 36enne centrocampista è rimasto in panchina per tutto il match. Dopo il fischio finale, con tutti i compagni di squadra è andato a festeggiare davanti al settore occupato dai tifosi inglesi: squadra e supporters hanno intonato Wonderwall, il capolavoro degli Oasis che è diventato la colonna sonora dei Mondiali dell’Inghilterra. Henderson, come mostrano i video pubblicati su X, è rientrato sul terreno di gioco scavalcando un cartellone pubblicitario. Il giocatore è caduto rovinosamente e si è procurato una lesione al polso.  

“Spero non sia nulla di grave”, ha detto il capitano Harry Kane nell’intervista con la Bbc. In realtà, Henderson è finito all’ospedale e le sue condizioni destano preoccupazioni per il prosieguo del torneo. “Jordan è uscito in barella, è stato portato in ospedale. Non possiamo goderci del tutto questo momento sapendo che lui non è qui”, ha detto il ct Thomas Tuchel. “L’infortunio sembra grave, non va bene per niente”. 

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