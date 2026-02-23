Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ucciso in Messico capo del cartello dei narcos, scontri con polizia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Febbraio 2026
1 minuto di lettura

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Ucciso, in una operazione delle Forze di sicurezza, Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, capo del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, una delle più potenti organizzazioni di narcotrafficanti del Messico. Lo riferiscono fonti governative. E’ stato uno dei criminali più ricercai in Messico e negli Stati Uniti.
Dopo la sua uccisione è caos nel Paese. In almeno undici Stati, le organizzazioni criminali hanno bloccato autostrade con veicoli date alle fiamme. Attaccato anche l’aeroporto di Guadalajara.
Chiuso lo spazio aereo.
La Farnesina invita ad evitare spostamenti non essenziali: “Messico: operazioni di sicurezza. Si registrano scontri e operazioni di sicurezza in diversi Stati: si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità locali, evitando spostamenti non essenziali. L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico rimane reperibile al numero 00525554372596, per gravi emergenze”, riporta il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanremo 2024, prima serata al via: Amadeus, Mengoni e show con i 30 cantanti

6 Febbraio 2024

Truffa dei buoni pasto, indagati vertici Edenred Italia

21 Febbraio 2024

Rapporto Ismea-Qualivita, Dop economy assegna 890mila contratti di lavoro 

18 Dicembre 2023

Top Volley Latina,  seconda vittoria consecutiva:  3-1  contro l’Emma Villas Siena 

1 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno