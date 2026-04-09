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Cina, Ne Zha 2 supera Titanic e diventa il quarto film al mondo per incassi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il blockbuster d’animazione cinese “Ne Zha 2” ha superato “Titanic” diventando il quarto film con i maggiori incassi nella storia del box office mondiale. Lo hanno rivelato ieri i dati della piattaforma di biglietteria Maoyan.

Fino all’8 aprile, gli incassi globali del film al box office avevano raggiunto i 2,267 miliardi di dollari USA, superando così il film leggendario del 1997 di James Cameron.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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