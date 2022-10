Turiste belghe investite e uccise su A24, automobilista indagato per duplice omicidio stradale

Hanno tentato di soccorrere un automobilista in difficoltà e, non appena usciti dalla loro auto, sono state falciate ed uccise da una macchina. E’ accaduto questa notte sull’A24 nel territorio di Tor Cervara a Roma, le vittime sono due giovanissime turiste belga di 24 e 25 anni. Sulla vicenda stanno ancora indagando gli agenti della polizia stradale ma i contorni sono già stati delineati. E’ da poco passata la mezzanotte quando sull’A24 nella direzione che porta fuori Roma, un primo incidente stradale vede coinvolta almeno una macchina. Le due ragazze fermano la loro vettura ed escono dall’abitacolo per prestare soccorso all’automobilista in difficoltà. Un’altra auto le travolge e scappa. Per le due turiste nessuna speranza di salvezza.

La persona fermata questa notte dagli agenti della polizia stradale della sottosezione Roma Est e dagli agenti delle volanti della questura di Roma, è un uomo residente nella capitale, indagato per duplice omicidio stradale. L’automobilista, dopo aver investito ed ucciso, questa notte le due turiste belga di 24 e 25 anni, è scappato tornandosene a casa dove, poco dopo è stato rintracciato dai poliziotti. Le ragazze, che si dirigevano vero in Grande raccordo anulare, si erano fermate a causa di un incidente stradale che aveva coinvolto alcune auto e che avevano causato diversi feriti. Sono scese dalla macchina per prestare soccorso e sono state investite morendo sul colpo.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...