Turgis vince la tappa degli sterrati al Tour de France

Sorsi di benessere - Scopriamo insieme come gustare le taccole ROMA (ITALPRESS) - Taccole, cipolla, olio extravergine d'oliva e basilico per una gustosa crema ricca di fibre, remineralizzante e alleata della regolarità intestinale. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere. sat/mrv

Di Silvestre "Nuovi dazi Ue sulle auto cinesi non daranno benefici" MANDURIA (ITALPRESS) - "Dal nostro punto di vista l'Europa deve puntare sui liberi scambi, sul libero commercio, noi come Bmw group siamo per il libero commercio a livello globale, quindi non vediamo una minaccia che arriva dall'importazione di auto cinesi in Europa". Lo ha detto Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore Delegato BMW Italia, a […]

Emiliano "Patto coesione? Non è la Puglia che sta perdendo tempo" MANDURIA (ITALPRESS) - "Non è vero affatto che la Puglia e la Campania stanno perdendo tempo per firmare il patto per l'utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione, semplicemente non ci è mai stata ancora sottoposta la bozza da firmare perchè il ministro Fitto ci chiede continuamente nuove precisazioni e naturalmente noi ci auguriamo che […]

Confalone "Scienze della vita in salute, 50 mld produzione valore" MANDURIA (ITALPRESS) - "Quello delle scienze della vita è un settore in salute, produce ricchezza, che anche in Italia è in crescita, ha 50 miliardi di produzione di valore, e crea anche lavoro qualificato per le donne e per i giovani". Lo ha detto Valentino Confalone, amministratore delegato di Novartis Italia, a margine della sesta […]