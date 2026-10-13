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Tumori, Silvestris (Aiom): “Nutrizione e supporto psicologico utili per qualità vita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“Oggi sempre più donne affette da carcinoma di mammella metastatica hanno un’attesa di vita molto lunga grazie ai progressi compiuti da un punto di vista terapeutico, ma tutto questo sta ponendo delle nuove domande come garantire non solo quantità di vita ma anche qualità di vita? Accanto alle terapie specifiche oncologiche ci sono altri aspetti rilevanti come la nutrizione e il supporto psicologico”. Così il segretario nazionale di Aiom, Nicola Silvestris, nel corso della terza edizione di officina #Metastabile organizzata dalla fondazione e tenutasi a Roma presso la sala Auditorium di Agenas.

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