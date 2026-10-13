Tumori, a Roma la III edizione di Officina #Metastabile per un Pdta nazionale uniforme

È arrivata alla terza edizione Officina #Metastabile, il progetto ideato da Fondazione IncontraDonna per la coprogettazione e l’attuazione sul territorio del “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dedicato al tumore metastatico della mammella”. Un’idea che punta a migliorare i percorsi di cura e l’assistenza per le donne affette da questa patologia oncologica che in Italia sono più di 55mila. Anche per il 2026 si è voluto proseguire il percorso di ascolto attivo dei bisogni delle pazienti e di coprogettazione per definire un PDTA nazionale uniforme, integrato e realmente centrato sulla persona.