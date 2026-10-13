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Cronaca

Apple presenta la nuova Apple TV 4K con chip A19

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Apple ha presentato la nuova generazione di Apple TV 4K, in preordine da oggi e in vendita dal 13 novembre a 349 euro. Il dispositivo è dotato del chip A19, che secondo l’azienda garantisce una CPU fino al 50% più veloce e una GPU fino a due volte più potente rispetto al modello precedente. Il processore integra inoltre un decoder AV1 dedicato, pensato per ridurre il consumo di banda a parità di qualità dello streaming. 

Tra le novità più rilevanti figura la possibilità di realizzare, per la prima volta, una configurazione audio surround con quattro altoparlanti. Il sistema prevede l’impiego di HomePod mini 2 oppure di HomePod di seconda generazione, a condizione che le coppie anteriore e posteriore siano dello stesso modello. Gli speaker rilevano la reciproca posizione nella stanza e regolano automaticamente livello e tempi di emissione del suono in base all’ambiente. 

Il telecomando Siri Remote mantiene il design precedente, ma diventa compatibile con l’app Dov’è. La funzione “Posizione precisa” consente di localizzarlo, mentre un’opzione dedicata permette di farlo suonare per ritrovarlo più rapidamente. 

Apple TV 4K conserva anche il ruolo di hub per la smart home, grazie al supporto di Wi-Fi e Thread. Il dispositivo permette di controllare gli accessori compatibili da remoto, gestire automazioni e modalità Ospite, e utilizzare l’elaborazione locale protetta di HomeKit Secure Video. In presenza di un campanello compatibile, le notifiche compaiono direttamente sul televisore, consentendo di vedere e parlare con chi si trova alla porta senza interrompere la visione. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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