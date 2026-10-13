Apple presenta HomePod mini 2 in sei colori

(Adnkronos) – Apple ha annunciato HomePod mini 2, seconda generazione del suo diffusore intelligente di dimensioni ridotte. Il dispositivo è ordinabile da oggi nelle versioni rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte, mentre la disponibilità nei negozi è prevista per venerdì 30 ottobre a 169 euro.

Sul piano tecnico, il principale elemento di novità è il chip Apple S10, che gestisce l’audio computazionale: il sistema analizza i brani in riproduzione in tempo reale e regola di conseguenza gamma dinamica, volume percepito e resa acustica. Il diffusore emette un suono a 360 gradi e può essere utilizzato singolarmente, in coppia per ottenere un effetto stereo oppure all’interno di un sistema multiroom.

Per la prima volta, HomePod mini 2 può essere abbinato alla nuova Apple TV 4K di quarta generazione per costruire un sistema surround a quattro altoparlanti. Secondo l’azienda, i dispositivi rilevano in modo automatico la propria posizione nella stanza e calibrano tempi e livelli di riproduzione in base allo spazio disponibile. Apple indica nella configurazione con due HomePod di seconda generazione frontali e due HomePod mini 2 posteriori la soluzione home theater più completa da lei finora proposta.

Il diffusore può inoltre essere impostato come altoparlante predefinito del Mac, sia per la riproduzione di film e videogiochi sia per le chiamate FaceTime, audio e video. Tra le funzioni introdotte figura Sound Glow: la superficie superiore del dispositivo si illumina e pulsa a tempo con la musica, reagendo alle frequenze basse e acute. La luce può essere abbinata ai colori della copertina dell’album in riproduzione, oppure a un soundscape selezionato dall’utente, come quello della pioggia.

Resta centrale il ruolo di HomePod mini 2 nella gestione della casa connessa. Con comandi vocali è possibile chiudere la porta d’ingresso o il garage, abbassare le tapparelle, regolare il termostato e spegnere le luci. Tramite l’app Casa si creano automazioni e scene che coinvolgono più accessori, e il dispositivo funge da hub per il controllo da remoto da iPhone. Più utenti possono impartire comandi in autonomia.

La funzione Riconoscimento suoni rileva gli allarmi dei sensori di fumo e di monossido di carbonio e invia una notifica a iPhone, iPad o Apple Watch. Dall’app Casa è anche possibile ascoltare l’ambiente o parlare con chi si trova in casa. Il diffusore è compatibile con i campanelli e le videocamere della Apple Home Collection e può usare il riconoscimento facciale per annunciare chi si presenta alla porta.

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