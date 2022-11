Signore e Signori, vi presento il Toro: la plastica è la principale causa di inquinamento del nostro pianeta. Ha origine dal petrolio, il quale produce inquinamento in ogni fase della sua lavorazione: estrazione, trasporto, stoccaggio, raffinazione. E continua a intossicare il pianeta anche dopo, a causa dei residui della produzione e durante lo smaltimento. Senza considerare i danni collaterali dovuti ai frequenti incidenti che coinvolgono petroliere e piattaforme petrolifere.

Se dovessimo descrivere senza troppi giri di parole il Torino Fc di Urbano Cairo non potrei che pensare alla mia piantina di plastica comprata a 2,76 euro all’Ikea di Collegno. Dove la metti sta. Non la innaffi, non ha bisogno di alcuna cura né affetto. É incolore, insensibile, perfetta per la nostra casa, dal momento in cui anche una piantina grassa qui morirebbe in due nanosecondi. Insomma, é una “cosa vuota”.

A che serve il colore? A che serve sperare che fiorisca? Eppure quel verde finto, quell’apparente perfezione ti porta a guardarla sempre, magari con la tentazione di spostarla qua e la per la casa.

Possiamo discutere sul colore del vaso, sulle sfumature delle sue foglie (sempre se ne abbia..), dell’altezza o dello spessore dei suoi ramicini. É plastica.

In fondo questa è l’epoca delle materie di nuovo tipo. L’epoca della plastica. Memoria di plastica, classe di plastica, raccomandato di plastica. Sembra pesante é leggera, sembra cedevole è resistentissima. Insomma è l’epoca di tutto ciò che sembra ma non è. Un po’ come noi.

Oggi si gioisce, domani si piange. Oggi siamo da Europa, domani da retrocessione. Commenteremo il risultato sportivo della nostra piantina di plastica, il rischio che retroceda o che faccia risplendere le meritocrazie di conquista europea. É plastica.

Quel che continueremo a guardare, a commentare, sarà sempre solo quel materiale al quale ci siamo affidati con cuore ed affetto tali da sperare che quella piantina, un giorno, possa prendere finalmente vita.

Aspettando quella benedetta transazione energetica per un futuro più pulito, più equo, più sostenibile.

” – Io sono qui solo per curare le piante.

− E stai facendo un ottimo lavoro, se posso permettermi, anche se quella è di plastica.”

Drew Barrymore e Hugh Grant, in Marc Lawrence, Scrivimi una canzone, 2007

