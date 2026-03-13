Bancali usati e nuovi
Trump “L’Iran ha ucciso innocenti per anni, ora onore ucciderli io”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Marzo 2026
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo, eppure, se leggeste il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo. La Marina iraniana è stata annientata, la loro aeronautica non esiste più, missili, droni e tutto il resto vengono decimati e i loro leader sono stati spazzati via dalla faccia della terra. Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e un sacco di tempo: guardate cosa succederà oggi a questi squilibrati. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni, e ora io, come 47mo presidente degli Stati Uniti d’America, li sto uccidendo. Che grande onore farlo”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

