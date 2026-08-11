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Trump: “La Fifa commetterebbe un grave errore se sostituisse Infantino”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
“La Fifa commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l’idea di sostituire il Presidente Gianni Infantino. È eccezionale: ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo quattro volte superiore a qualsiasi altra edizione. Se dovesse andare via, l’evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività”. Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a seguito della sfiducia manifestata da alcune confederazioni calcistiche nei confronti del presidente della Fifa Gianni Infantino e delle polemiche su altri aspetti della sua gestione. 

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