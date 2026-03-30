Sanità sotto pressione, l’Uap bacchetta Marcello Gemmato: “Serve chiarezza, non ipotesi di rimpasto”

In una fase così delicata “per il quadro internazionale e per l’evoluzione del Servizio sanitario nazionale, la stabilità rappresenta un valore essenziale”. Lo dichiara in una nota l’Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata), intervenendo nel dibattito politico seguito alle dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sul possibile rimpasto di governo. “Le parole del sottosegretario, che da un lato afferma di non vedere un rimpasto all’orizzonte e dall’altro ne richiama la possibilità come occasione per ‘migliorare la compagine di governo’ – prosegue la nota – appaiono oggettivamente poco meditate in un passaggio che richiederebbe invece la massima linearità istituzionale. In un settore delicato come la sanità, anche dichiarazioni solo apparentemente interlocutorie rischiano di alimentare ambiguità che non giovano né al sistema né ai cittadini”.

“Il Servizio sanitario nazionale – sottolinea l’Uap – è oggi impegnato su dossier decisivi: l’attuazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), il percorso europeo dell’European health data space (Ehds), il tema irrisolto delle liste d’attesa, il riordino del nomenclatore tariffario e le conseguenze, ancora tutte da governare con equilibrio, della cosiddetta ‘farmacia dei servizi’. In questo contesto servono continuità, competenza e chiarezza di indirizzo. Per queste ragioni, una figura competente, autorevole e indipendente come il ministro Orazio Schillaci rappresenta oggi la principale garanzia di equilibrio e serietà nella guida del dicastero della Salute. Dopo la stagione del referendum, che ha già prodotto tensioni e forzature, il Paese non ha bisogno di ulteriori iniziative non indispensabili, tanto meno di aperture che possano apparire avventurose. La sanità italiana ha bisogno di stabilità, non di messaggi ambigui o di dinamiche che possano anche solo far pensare a un indebolimento dell’assetto attuale”, conclude l’Uap.

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