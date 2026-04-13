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Trump e l’immagine come Gesù: “Ero un dottore…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Ero Gesù nella foto? No, ero un dottore”. Donald Trump cerca il salvataggio in corner dopo la pubblicazione di un’immagine, generata con l’AI, che ritrae il presidente come Gesù Cristo. “L’ho pubblicata io, ma ero un dottore nell’immagine. Un volontario della Croce Rossa”, la spiegazione non proprio convincente. Dettaglio non trascurabile: Trump ha rimosso l’immagine dal suo profilo Truth… 

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