Treni, circolazione sospesa nel nodo di Verona per danni maltempo

(Adnkronos) – Nel nodo di Verona, la circolazione ferroviaria sulle linee Mantova-Monselice, Verona-Mantova e Verona Legnago, è sospesa

per danni dovuti al maltempo

. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Sulla linea Venezia-Bologna, invece, la circolazione ferroviaria tra Monselice e Padova è rimasta sospesa per accertamenti sulla linea. Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria la circolazione è ora in graduale ripresa.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)